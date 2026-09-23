A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta-feira (23)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Alexandre Pires está sendo investigado pela Polícia Federal, mas negou participação em um esquema de exploração ilegal de minério. E mais: Milton Nascimento está sendo imortalizado em um mural no centro de BH. A pintura está quase pronta. Confira!



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