A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta-feira (26)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Saiba quem é Kamila Simioni, influenciadora mineira dona de mansão onde foragido da justiça foi preso, em Belo Horizonte. E mais: mistério revelado! Sabe quem é a nova mamãe do mundo sertanejo? A Mariana Fagundes! E uma noticia triste: morreu, aos 80 anos, a cantora country Dolly Parton. A artista foi diagnosticada com um câncer, recentemente.



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