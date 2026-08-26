A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta-feira (26)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Saiba quem é Kamila Simioni, influenciadora mineira dona de mansão onde foragido da justiça foi preso, em Belo Horizonte. E mais: mistério revelado! Sabe quem é a nova mamãe do mundo sertanejo? A Mariana Fagundes! E uma noticia triste: morreu, aos 80 anos, a cantora country Dolly Parton. A artista foi diagnosticada com um câncer, recentemente.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Vazamento de água compromete estrutura e moradores precisam deixar imóvel em BH
Defesa Civil identificou infiltrações, rachaduras e recomendou que a família deixasse o imóvel devido ao risco de desabamento
Homem de 57 anos é preso após abusar sexualmente de mulher na Grande BH
Durante carona, suspeito teria a obrigado a ir para o banco de trás do carro, onde a violência ocorreu
Incêndio em depósito de imóveis causa destruição parcial de galeria e atinge outras três lojas em BH
Fogo começou no subsolo do estabelecimento; comerciantes relatam a falta de seguro contra incêndios
Criminosos são presos após roubarem carro e agredirem família em BH
Vítimas foram abordadas e bens foram roubados antes de acidente na capital mineira
Avenida do bairro Alto Caiçara, em BH, vira garagem de ônibus de viagem e moradores denunciam
Veículos da Viação Arca ocupam Avenida Antonio Henrique Alves, gerando transtornos
De faxineiro a médico: Jovem sai da periferia, investe nos estudos e acaba de se formar em medicina
História de superação e representatividade de um jovem negro da periferia de Contagem.
A Hora da Venenosa: Confira a edição desta terça-feira (25)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Homem procurado por homicídio é preso com armas e R$46 mil em Contagem, na Grande BH
Conhecido como “Pitbull”, suspeito tentou fugir durante abordagem da PM; na casa dele, militares apreenderam armas e dinheiro em espécie
TRE e Assembleia renovam parceria para combater desinformação nas eleições em MG
Iniciativa prevê núcleo para apurar denúncias de propaganda eleitoral na internet e orienta eleitores a verificar informações antes de compartilhá-las
Incêndio criminoso assusta moradores e quase atinge prédios no bairro São Lucas, em BH
Homem foi flagrado colocando fogo em uma caixa de papelão; chamas se espalharam rapidamente pela vegetação da área
Acidente envolvendo uma carreta e um ônibus deixa dois mortos e mais de 20 pessoas feridas em MG
Incidente aconteceu na BR-040, na altura de Capim Branco, na Grande BH; três vítimas estão gravemente feridas
Falha técnica provoca atrasos e superlotação no metrô de Belo Horizonte
Intervalos entre os trens chegaram a 22 minutos nesta terça-feira (25); trens extras foram acionados para reduzir os impactos aos passageiros
Carro abandonado vira ponto de uso de drogas na região do Barreiro, em BH
Veículo é usado por usuários de drogas, causando riscos à saúde e segurança; BHTrans informou que realizará a vistoria no local
Homem que perseguia vizinha é preso após jogar pedras na casa dela em Sabará, na Grande BH
Vítima possuía medida protetiva devido a perseguições e ameaças contínuas