A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (17)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Gustavo Scarpa, jogador do Galo, está batendo um bolão fora dos campos! O meio-campista está indicando livros e fazendo resumos das histórias, para motivar os colegas de time e os torcedores. E mais: o cantor Gusttavo Lima está no prejuízo! Um caminhão com equipamentos dos shows sumiu, sem deixar rastros. Veja os detalhes da investigação.



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