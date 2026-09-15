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A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (15)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": foi aberta a porteira de “A Fazenda 18”! A estreia trouxe fortes emoções, com a dinâmica “Alazão ou Pangaré”, e visitantes especiais, que tiveram que tomar uma decisão importante. E mais: o ator Rodrigo Santoro foi abordado por um influenciador, nos Estados Unidos, mas não foi para pedir um autógrafo, não! O homem perguntou o que o ator fazia da vida. E recebeu uma resposta afiada. Confira!

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