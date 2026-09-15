A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (15)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": foi aberta a porteira de “A Fazenda 18”! A estreia trouxe fortes emoções, com a dinâmica “Alazão ou Pangaré”, e visitantes especiais, que tiveram que tomar uma decisão importante. E mais: o ator Rodrigo Santoro foi abordado por um influenciador, nos Estados Unidos, mas não foi para pedir um autógrafo, não! O homem perguntou o que o ator fazia da vida. E recebeu uma resposta afiada. Confira!



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!