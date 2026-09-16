A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (16)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": um dos crimes mais marcantes do mundo das celebridades teve um fim igualmente marcante: a empresária americana, Kim Kardashian, foi, finalmente, indenizada por um roubo milionário de joias. O que chamou a atenção foi o valor recebido por ela. Quanto será? E mais: o influenciador mineiro Gustavo Tubarão abriu o coração e fez um forte desabafo sobre a depressão. Confira!
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Família diz que jovem morreu após ser agredido por policiais e levar spray de pimenta no rosto em MG
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Mãe de jovem assassinada pelo ex-namorado, em BH, rompe silêncio e fala da dor após perda
Crime teria sido motivado pelo interesse nos bens da jovem, incluindo seu apartamento, onde o suspeito já vivia como se fosse dele
Mineira coleciona quase 200 bonecas e realiza sonho de infância
"Minha infância é hoje", relatou Maria da Conceição após mais de 20 anos colecionando bonecas
A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (15)
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Julgamento de homem por tentativa de feminicídio acontece nesta terça (15), em Belo Horizonte
Homem é acusado de agredir ex-namorada na frente da filha, que tinha três anos na época
Obras e chuva deixam moradores preocupados por risco de alagamento no bairro Tirol, em BH
Moradores enfrentam dificuldades e alagamentos devido às intervenções no Barreiro
Homem toma celular da ex para verificar conversas e é contido por delegado à paisana em BH
As imagens que foram divulgadas na manhã desta terça-feira (15/9), mostram o ocorrido no dia 31 de agosto
Temporal assusta moradores e causa danos à cidade de Contagem, na Grande BH
Ventania arrancou telhado de igreja no bairro Bela Vista; ninguém ficou ferido durante os incidentes
Fila de espera na saúde pública causa angústia a pacientes e familiares em MG
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Escola municipal e casas são parcialmente destruídas em BH após temporal no último domingo (13)
O telhado da escola foi arrancado, uma das salas ficou alagada e as aulas precisaram ser suspensas
A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (14)
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Carrinho de pipoca desaparece de estacionamento em BH e proprietário não explica sumiço
O carrinho era guardado em um estacionamento no bairro São Geraldo; dono do estacionamento não disponibilizou imagens de segurança
Chuva forte em BH inunda imóveis e arrasta material de obra que estava na rua
Chuva intensa causa estragos em casas e ruas na região do Barreiro, em Belo Horizonte