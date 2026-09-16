A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (16)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": um dos crimes mais marcantes do mundo das celebridades teve um fim igualmente marcante: a empresária americana, Kim Kardashian, foi, finalmente, indenizada por um roubo milionário de joias. O que chamou a atenção foi o valor recebido por ela. Quanto será? E mais: o influenciador mineiro Gustavo Tubarão abriu o coração e fez um forte desabafo sobre a depressão. Confira!



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