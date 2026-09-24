A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (24)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor Rick e o empresário Bruno Avelar, que morreram em um acidente de helicóptero, receberam as últimas homenagens de amigos famosos. Zezé di Camargo relembrou a ajuda que deu para Rick no início da carreira. E César Menotti e Fabiano lamentaram a morte do amigo mineiro.



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