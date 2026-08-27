A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quinta-feira (27)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": família reunida! O cãozinho Bertoldo, dos atores Letícia Sabatella e Daniel Dantas, foi, finalmente, devolvido ao casal. Os artistas compartilharam o momento emocionante do reencontro. E mais: a viúva de Erasmo Carlos virou alvo de uma investigação, a pedido dos enteados. Movimentações suspeitas nas contas bancárias do "Tremendão" e o sumiço de itens de valor que pertenciam a ele reacenderam a discussão sobre a herança. Eita!



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