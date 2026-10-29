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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (29)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Confira na edição de hoje de A Hora da Venenosa: a cegonha está a todo vapor no mundo dos famosos! Sasha Meneghel e o cantor João Lucas estão à espera do primeiro filho e deram à apresentadora Xuxa o título de vovó do ano. Nas redes sociais, internautas relembraram momentos em que a Rainha dos Baixinhos pediu ao casal um netinho.

E tem mais novidade! O cantor Luan Pereira também anunciou que será pai pela primeira vez. Durante a gravação de um projeto musical, o artista revelou que a família vai crescer e se declarou à noiva, a influenciadora Victória Miranda.

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