A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (29)

Confira na edição de hoje de A Hora da Venenosa: a cegonha está a todo vapor no mundo dos famosos! Sasha Meneghel e o cantor João Lucas estão à espera do primeiro filho e deram à apresentadora Xuxa o título de vovó do ano. Nas redes sociais, internautas relembraram momentos em que a Rainha dos Baixinhos pediu ao casal um netinho.



E tem mais novidade! O cantor Luan Pereira também anunciou que será pai pela primeira vez. Durante a gravação de um projeto musical, o artista revelou que a família vai crescer e se declarou à noiva, a influenciadora Victória Miranda.



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