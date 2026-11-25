A dupla Sandy e Junior anunciou o retorno aos palcos, duas décadas após o fim oficial da parceria musical. Os irmãos, que marcaram gerações com sucessos da música pop brasileira, anunciaram a separação em 2007, quando decidiram seguir caminhos distintos na carreira artística.



Em 2019, os cantores voltaram a se apresentar juntos com a turnê comemorativa “Nossa História”, que celebrou os 30 anos de trajetória da dupla e reuniu milhares de fãs pelo Brasil.



O novo reencontro promete despertar a nostalgia do público que acompanhou os irmãos desde a infância e cresceu ao som de sucessos como “A Lenda”, “Quando Você Passa (Turu Turu)” e “As Quatro Estações”.



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