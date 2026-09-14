A Hora da Venenosa: confira a edição desta segunda-feira (14)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": um ator brasileiro famoso precisou deixar a casa às pressas, para fugir de um incêndio que atingiu o imóvel, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Felizmente, ninguém da família se feriu gravemente. Quem será? E mais: a cantora Simaria voltou aos palcos, com o primeiro show solo da carreira. Mas, de solo, não foi só o show. A irmã, Simone Mendes, não compareceu ao show da “coleguinha”, e deu o que falar!
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