A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (11)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": vem aí "A Fazenda 18"! É na próxima segunda-feira (14), na telinha da Record. Pra matar a curiosidade, (ou talvez atiçar um pouco mais), a nossa venenosa, Leila Toledo, está na sede do reality, conferindo todos os detalhes, em primeira mão. Será que ela conseguiu descobrir quem serão os 22 peões que concorrem a 2,5 milhões de reais? Confira!
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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (10)
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Moradores do bairro Serra, em BH, relatam incômodo por causa de grupo de cães
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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (09)
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Criminoso armado mata homem dentro de fábrica de tecidos em Divinópolis (MG)
Homem teria disparado diversas vezes contra a vítima e, após esvaziar a primeira arma, teria utilizado outra para continuar o ataque
Criminosos levam menos de um minuto para desarmar alarme e furtar caminhonete em BH
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Dois jovens são assassinados a tiros em diferentes regiões de BH
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