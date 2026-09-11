A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (11)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": vem aí "A Fazenda 18"! É na próxima segunda-feira (14), na telinha da Record. Pra matar a curiosidade, (ou talvez atiçar um pouco mais), a nossa venenosa, Leila Toledo, está na sede do reality, conferindo todos os detalhes, em primeira mão. Será que ela conseguiu descobrir quem serão os 22 peões que concorrem a 2,5 milhões de reais? Confira!



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