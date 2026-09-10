A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (10)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": contagem regressiva para a grande estreia de "A Fazenda 18"! É na próxima segunda-feira (14), na tela da Record. E a nossa Venenosa, Leila Toledo, não aguentou a curiosidade e foi conferir tudinho, em primeira mão, diretamente da sede do reality. Confira!



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