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A Hora da Venenosa: confira a edição desta quinta-feira (10)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": contagem regressiva para a grande estreia de "A Fazenda 18"! É na próxima segunda-feira (14), na tela da Record. E a nossa Venenosa, Leila Toledo, não aguentou a curiosidade e foi conferir tudinho, em primeira mão, diretamente da sede do reality. Confira!

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