A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (09)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": você sabia que o ator Jonas Bloch nasceu na "terra do pão de queijo" e formou-se logo ali, na Universidade Federal de Minas Gerais? A caminho de completar um século de história, a instituição homenageou ex-alunos que alcançaram destaque nacional; dentre eles, o Jonas Bloch. E mais: o funkeiro Mc Daniel foi parar na boca do povo, do outro lado mundo, e não foi por causa da música! Voltou a circular um vídeo do artista sendo repreendido por um policial, durante uma viagem ao Japão. O que será que ele fez? Confira!



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