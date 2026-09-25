A Hora da Venenosa: confira a edição desta sexta-feira (25)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": o cantor Renner falou, pela primeira vez, sobre a morte do companheiro Rick, e revelou se vai continuar cantando. E mais: Vanessa Giácomo e Paulo Zulu se separaram. E desde quando os atores estavam juntos? Não estavam. Vanessa se separou do empresário com quem foi casada por 12 anos, e Paulo se separou da modelo com quem se relacionava desde 2017. Quanta tensão no mundo das celebridades!
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