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A musa fitness Gracyanne Barbosa fez graves acusações contra o ex-marido, o cantor Belo. Segundo ela, o casamento teria sido marcado por ameaças, manipulação e abuso psicológico.
Gracyanne afirmou ainda que o artista teria utilizado a própria fama como forma de intimidá-la durante o relacionamento. Além das acusações de violência psicológica, a influenciadora relatou que, mesmo após a separação, ficou com dívidas do cantor vinculadas ao seu nome.
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