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A Hora da Venenosa: Confira a edição desta terça-feira (25)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": cantora sertaneja Maiara e cantor Felipe Cavalliere esqueceram como namora? O casal está usando aliança de compromisso! E já fala em casamento. E mais: antes de iniciar a carreira como ator, um famoso artista brasileiro tocou em bares, festas e restaures. E também fez parte de bandas com nomes bem excêntricos. Quem será a personalidade com múltiplos talentos? Confira!

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