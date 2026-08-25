A Hora da Venenosa: Confira a edição desta terça-feira (25)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": cantora sertaneja Maiara e cantor Felipe Cavalliere esqueceram como namora? O casal está usando aliança de compromisso! E já fala em casamento. E mais: antes de iniciar a carreira como ator, um famoso artista brasileiro tocou em bares, festas e restaures. E também fez parte de bandas com nomes bem excêntricos. Quem será a personalidade com múltiplos talentos? Confira!



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