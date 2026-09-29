A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (29)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Ary Fontoura prova que está "vivinho da Silva" e denuncia páginas de venda online que estão divulgando a notícia de que ele morreu. E mais: Paula Fernandes e Shania Twain se reencontram e cantora canadense reage a vídeo da mineira. Confira!
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Onda de calor aumenta procura por sorvetes em Belo Horizonte
Com previsão de temperaturas acima dos 38°C, estabelecimentos da capital registram crescimento das vendas
Mulher esfaqueia ex-marido e causa pânico dentro da Prefeitura de Joaíma (MG)
Homem foi atingido no pescoço durante o expediente; suspeita fugiu após o ataque, mas foi localizada e presa pela polícia
Homem mata ex-companheira e irmã dela e tira a própria vida em Acaiaca (MG)
Segundo a polícia, mulher havia se mudado para fugir das ameaças e tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro; filho do casal presenciou o crime
Motorista de caminhonete passa por cima de moto estacionada em Contagem, na Grande BH
Câmeras registraram o momento da batida; proprietário busca identificar motorista para registrar ocorrência e resolver o caso
Vacina Pneumo-20, que previne pneumonia e meningite, está disponível no SUS para idosos
A vacina previne pneumonia e meningite, com meta de vacinar 90% do público-alvo
A Hora da Venenosa: Confira a edição desta segunda-feira (28)
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Meninas de 10 anos se afogam em lagoa na Grande BH e são salvas por banhistas
Segundo testemunhas, o Corpo de Bombeiros teria levado cerca de 20 minutos para chegar; crianças foram levadas ao CTI do Hospital Municipal de Betim
Suspeito de abusar e matar jovem de 23 anos vai a júri popular nesta quarta-feira (30), na Grande BH
Ministério Público denunciou o investigado por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver
Homem suspeito de contratar assassinos de empresária em mineira é preso no Tocantins
Mais um homem é detido por envolvimento na morte de empresária; ex-marido da vítima continua foragido
Homem, de 76 anos, morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte
Acidente aconteceu no cruzamento da avenida Augusto de Lima com a rua Santa Catarina; motorista alegou que pedestre atravessou com sinal vermelho
Casal é preso por cultivo ilegal de maconha em Minas Gerais e São Paulo
Em São Paulo, uma terceira mulher também foi detida; caso é investigado pela Polícia Civil
Carro em alta velocidade cai no telhado de casa em Sabará, na Grande BH
Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (25), colocando em risco a segurança dos moradores
Sabores de Minas: vinícolas próximas a Ouro Preto inovam com tecnologia para produzir vinhos
Vinícolas em Minas Gerais crescem com uso de tecnologia e técnicas inovadoras de cultivo
A Hora da Venenosa: Roberto Carlos perde quase toda a fortuna, Xuxa defende a cachorrinha e mais
Ex-jogador Roberto Carlos revelou que perdeu 99% de sua fortuna e dá conselhos a jovens atletas; confira os destaques da edição