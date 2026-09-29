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A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (29)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": Ary Fontoura prova que está "vivinho da Silva" e denuncia páginas de venda online que estão divulgando a notícia de que ele morreu. E mais: Paula Fernandes e Shania Twain se reencontram e cantora canadense reage a vídeo da mineira. Confira!

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