A Hora da Venenosa: sertanejo Thiago Servo pede exame de DNA da filha
Depois de desistir de processar a ex-companheira, o cantor resolveu pedir um exame para comprovar paternidade
Na edição desta segunda-feira (10) de "A Hora da Venenosa", a Leila Toledo contou como foi o Dia dos Pais de alguns famosos. O cantor Thiago Servo decidiu pedir um exame de DNA para confirmar a paternidade da filha que ele havia registrado. Já o ator Mauro Mendonça, que está internado, recebeu a visita da esposa, dos filhos e dos netos no hospital. E o cantor Leonardo foi surpreendido pelos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas, para um almoço em família.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Família teme pela segurança após revogação de prisão de homem acusado de perseguição e estupro em MG
Geisilaine afirma que foi perseguida por dois anos e questiona a eficácia das medidas cautelares impostas pela Justiça após a soltura de Pedro Gabriel
Mineirinho de seis anos 'manda cartinha' em balão para pai falecido há dois anos
Homenagem foi registrada e viralizou nas redes sociais, recebendo milhares de curtidas e comentários
Incêndio em prédio abandonado no bairro Santo Antônio, em BH, causa transtornos aos moradores
“Agora nós queremos ver quem é que vai dar segurança pra nós com esse prédio aberto”, relata moradora da região
Carro de aplicativo cai em cratera no bairro Palmital, na Grande BH
Buraco persiste há seis meses e já teria provocado mais de dez acidentes; moradores cobram reparo urgente da Prefeitura.
Mineirinha de dois anos enfrenta doença rara com alegria e criatividade
Para lidar com o tratamento, a mãe de Clarisse encontrou maneiras criativas de tornar a administração dos medicamentos mais leve
Drone com drogas e celulares é interceptado no entorno do Ceresp de Betim
Dois homens foram encontrados escondidos em uma área de mata e presos; equipamento com câmera térmica auxiliou na localização dos suspeitos
Festa Italianíssima : evento celebra a rica herança cultural e gastronômica da Itália em BH
Evento no Barro Preto ofereceu pratos italianos e shows até 20h
A Hora da Venenosa: Carol Nakamura e Hungria são vistos juntos e alimentam rumores
Ator e rapper são flagrados de mãos dadas, mas evitam definir relação
Homem vestido de policial militar é preso depois de assaltar loja de pesca em Venda Nova
Durante o roubo, ele coletou dinheiro, celulares, óculos e armas de airsoft; ele foi agredido pela população
Homem de 38 anos cai em córrego na Tereza Cristina e é resgatado por bombeiros
Fabiano Gomes Dias sofreu queda de 8 metros no córrego Ferrugem e foi socorrido sem ferimentos graves
Dois homens são presos por habilitar celulares furtados em Belo Horizonte
Suspeitos foram detidos após resistência à abordagem policial e tentativa de fuga
A Hora da Venenosa: Gretchen revela o segredo da fama
A cantora Gretchen deu uma entrevista exclusiva para "A Hora da Venenosa"; confira
Expocachaça reúne 250 expositores e movimenta o mercado em Belo Horizonte
A 35ª edição da feira reúne produtores de 18 estados, apresenta novidades do setor e deve gerar R$530 milhões em negócios
Promessa de 30 anos reúne amigos para abrir garrafa de whisky em boteco de BH
Guardada desde 1996, a bebida foi aberta em um reencontro marcado por emoção, lembranças e homenagens aos amigos que já partiram