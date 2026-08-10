A Hora da Venenosa: sertanejo Thiago Servo pede exame de DNA da filha

Na edição desta segunda-feira (10) de "A Hora da Venenosa", a Leila Toledo contou como foi o Dia dos Pais de alguns famosos. O cantor Thiago Servo decidiu pedir um exame de DNA para confirmar a paternidade da filha que ele havia registrado. Já o ator Mauro Mendonça, que está internado, recebeu a visita da esposa, dos filhos e dos netos no hospital. E o cantor Leonardo foi surpreendido pelos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas, para um almoço em família.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!