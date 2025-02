A Hora da Venenosa: Dado Dolabella rompe silêncio após Wanessa Camargo confirmar fim do namoro

Dado Dolabella quebrou o silêncio após Wanessa Camargo confirmar o fim do namoro entre os dois, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O ator fez uma publicação com a legenda: "Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar", deixando os fãs ainda mais curiosos sobre o término.



Wanessa confirmou a separação após um show da cantora Shakira, no Rio de Janeiro. Quando indagada sobre o assunto, a filha de Zezé Di Camargo respondeu de forma breve: "É isso". O casal havia reatado o relacionamento no ano passado, depois de 20 anos separados, após um namoro que durou de 2000 a 2004. Wanessa anunciou a reconciliação com Dado logo após o fim de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.