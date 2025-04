A Hora da Venenosa: empresa responsável pelo cruzeiro de Leonardo é multada por assédio sexual

A empresa responsável pelo cruzeiro do cantor Leonardo é multada por casos de assédio sexual. O evento se chama ‘Cabaré’ e tem o artista como atração principal. A empresa foi multada em R$250 mil por dano moral coletivo, depois de denúncias de assédio sexual na embarcação. Em 2023, quatro jovens de Santa Catarina e São Paulo, que foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos no navio, sofreram assédio sexual. As vítimas tinham idades entre 18 e 21 anos na época e foram resgatadas pela Polícia Federal, depois que uma delas conseguiu ligar para a família. A empresa informou que coopera com as investigações e o cantor Leonardo preferiu não falar sobre o assunto.