A Hora da Venenosa: Érika Januza fala, pela primeira vez, sobre término conturbado com Arlidinho

A atriz Érika Januza falou, pela primeira vez, sobre os rumores de um possível término com o cantor Arlidinho.



As especulações ganharam força após o artista ter sido visto em uma balada liberal. Desde então, internautas passaram a levantar a hipótese de que o relacionamento teria chegado ao fim.



Em suas redes sociais, Érika publicou um vídeo com uma mensagem enigmática, na qual agradeceu o carinho e o apoio dos fãs. "Depois da lama que me colocaram, estou eu aqui emergindo, indo trabalhar", relatou.



Embora não tenha confirmado o fim do relacionamento, a atriz deixou uma indireta ao citar um trecho da música "O Que É o Amor", de Arlindo Cruz. "A partir de agora, se perguntarem o que é o amor para mim, eu não sei responder, não sei explicar mais. Quem sabe um dia", disse.



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