A Hora da Venenosa: Érika Januza fala, pela primeira vez, sobre término conturbado com Arlidinho
Atriz compartilhou uma mensagem enigmática nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs após rumores envolvendo o fim de seu relacionamento
A atriz Érika Januza falou, pela primeira vez, sobre os rumores de um possível término com o cantor Arlidinho.
As especulações ganharam força após o artista ter sido visto em uma balada liberal. Desde então, internautas passaram a levantar a hipótese de que o relacionamento teria chegado ao fim.
Em suas redes sociais, Érika publicou um vídeo com uma mensagem enigmática, na qual agradeceu o carinho e o apoio dos fãs. "Depois da lama que me colocaram, estou eu aqui emergindo, indo trabalhar", relatou.
Embora não tenha confirmado o fim do relacionamento, a atriz deixou uma indireta ao citar um trecho da música "O Que É o Amor", de Arlindo Cruz. "A partir de agora, se perguntarem o que é o amor para mim, eu não sei responder, não sei explicar mais. Quem sabe um dia", disse.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Influenciador digital agride duas garis no interior de MG
'Na hora que ele me empurrou e eu caí, quase bati a cabeça no meio-fio, mas graças a Deus não aconteceu pior', relatou uma das vítimas
Motorista de caminhão é preso após atropelar pedestre e fugir sem prestar socorro em BH
Idoso de 62 anos morreu após incidente e seu filho de 27 anos ficou ferido; motorista pode responder por homicídio culposo e omissão de socorro
Crescem em MG os casos de desaparecimentos ligados a dívidas com jogos online
Até julho deste ano foram localizadas 3.463 pessoas, mas para muitas famílias, a busca continua
Ladrões invadem loja na região Noroeste de BH e deixam prejuízo de cerca de R$80 mil
'Eu percebi que tinha um capacete segurando uma telha e vi que eles tinham entrado por ali. Aqui dentro, eles ficaram à vontade', relatou o comerciante
Moradores denunciam risco de atropelamento após mais de dez anos sem passarela em ponte da Grande BH
Prefeituras locais foram contatadas, mas nenhuma solução concreta foi apresentada até o momento
Operação policial prende quadrilha mineira que lavou cerca de R$500 milhões para o PCC
Investigação começou após um homicídio em 24 de dezembro de 2024, revelando conexões com o PCC; foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão
Homem que devia agiotas desaparece após deixar carta para família em Santa Luzia, na Grande BH
Glason William de Ávila da Silva, de 36 anos, foi localizado desidratado em região de mata e levado ao hospital
Vídeo mostra motorista saindo ileso após engavetamento na Fernão Dias, em Betim
De acordo com a concessionária, duas pessoas saíram ilesas e uma vítima sofreu ferimentos leves. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico
Mineiro é preso na Flórida após matar ex-namorada brasileira
Suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e passou a agir de forma controladora; ele foi autuado por homicídio, e o caso segue em investigação
Encontro entre 'Motoboy Influenciador' e 'João da Empada' transforma negócio na Grande BH
Após ter seu trabalho divulgado por um criador de conteúdo, vendedor de empadas de Contagem viralizou nas redes sociais e conquistou milhares de seguidores
Dupla de criminosos invade restaurante em BH e causa prejuízo de R$5 mil
'A sensação de insegurança cresce a cada invasão', relata o proprietário do estabelecimento; Polícia Militar prendeu um dos suspeitos
Quatro torcedores do Cruzeiro enfrentam júri por morte de atleticano em 2021
Crime aconteceu após um jogo no Mineirão, quando cruzeirenses atacaram um ônibus transportando torcedores do Clube Atlético Mineiro
A Hora da Venenosa: Zé Felipe é visto com Lara Jucá, empresária que já namorou o rapper Orochi
Zé Felipe avistado com Lara Jucá; Virgínia Fonseca celebra Dia das Avós e Erika Januza aborda rumores de término
Caso Capitã Michele: suspeito do crime se sentia rebaixado pelo cargo da vítima
A capitã chegou ao hospital com múltiplas lesões corporais e sem sinais vitais