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Vídeo mostra motorista saindo ileso após engavetamento na Fernão Dias, em Betim

De acordo com a concessionária, duas pessoas saíram ilesas e uma vítima sofreu ferimentos leves. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico

Balanço Geral MG|Do R7

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Um vídeo registrado após um engavetamento na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mostra o motorista de um dos carros envolvidos saindo do veículo sem ferimentos aparentes, apesar da força do impacto

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