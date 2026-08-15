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A Hora da Venenosa: Fiuk admite crise financeira e desabafa sobre relação com pai

Cantor usou redes sociais para expor dificuldades no relacionamento com cantor Fábio Jr.

Balanço Geral MG|Do R7

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Fiuk revelou estar enfrentando dificuldades financeiras e afirmou que não mantém mais relação com o pai, o cantor Fábio Jr., nem com a irmã, Cleo Pires.

“Eu nunca imaginei que diria isso em público, mas chegou o momento. Eu preciso de ajuda”, afirmou Fiuk.

Sobre Fábio Jr., o cantor disse que houve amor e momentos importantes, mas também “dores muito profundas”. Segundo ele, os dois atualmente não têm mais contato. Fiuk afirmou ainda que também não mantém relação com Cleo e destacou que a decisão de falar sobre o assunto não seria um ataque à família.

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