A Hora da Venenosa: Isis Valverde esclarece suposta intriga com Grazi Massafera
Após anos de rumores sobre suposta rivalidade, Isis Valverde e Grazi Massafera aparecem juntas em evento e atriz comenta sobre as especulações
Um suposto conflito entre as atrizes Isis Valverde e Grazi Massafera teria começado em 2013, quando Isis foi apontada com um possível affair com o ator Cauã Reymond, então marido de Grazi. Na época, o episódio teria sido associado ao fim do casamento entre Cauã e Grazi.
Desde então, as duas atrizes não haviam trabalhado juntas nem aparecido publicamente no mesmo evento. A situação, porém, ganhou um novo capítulo nas últimas semanas, quando Isis e Grazi participaram juntas do lançamento de um filme.
Durante o evento, Isis comentou sobre os rumores de uma suposta rivalidade entre as duas. A atriz afirmou que mulheres são frequentemente colocadas umas contra as outras e que a fofoca sempre vai existir, mas destacou que a verdade acaba encontrando seu caminho.
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