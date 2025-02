A Hora da Venenosa: Gabi Martins é vista ao lado de ex de Nicole Bahls e fãs suspeitam de romance

A cantora Gabi Martins foi vista ao lado de Marcelo Viana, ex de Nicole Bahls, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Gabi Martins, uma das musas da Unidos de Vila Isabel, que realizou um dos ensaios técnicos na avenida, negou os rumores de um relacionamento. O namoro de Marcelo Viana com Nicole Bahls chegou ao fim no início deste mês. Veja a matéria completa no vídeo acima.