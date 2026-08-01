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A Hora da Venenosa: Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez durante casamento

Em cerimônia reservada no litoral de São Paulo, casal oficializou a união e surpreendeu os convidados ao anunciar que espera o primeiro filho

Balanço Geral MG|Do R7

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O surfista Gabriel Medina e a influenciadora digital Isabella Arantes se casaram no litoral de São Paulo, em uma cerimônia reservada para familiares e amigos.

Entre os convidados estavam o jogador de futebol Neymar Jr. e o surfista Pedro Scooby.

Durante a troca de votos, Medina surpreendeu os presentes ao revelar que o casal está à espera do primeiro filho. O bebê, um menino, se chamará Gael.

O casamento aconteceu apenas 20 dias após o pedido de noivado. Embora os rumores sobre uma possível gravidez já circulassem nas últimas semanas, a notícia foi confirmada somente durante a cerimônia.

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