A Hora da Venenosa: Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciam gravidez durante casamento
Em cerimônia reservada no litoral de São Paulo, casal oficializou a união e surpreendeu os convidados ao anunciar que espera o primeiro filho
O surfista Gabriel Medina e a influenciadora digital Isabella Arantes se casaram no litoral de São Paulo, em uma cerimônia reservada para familiares e amigos.
Entre os convidados estavam o jogador de futebol Neymar Jr. e o surfista Pedro Scooby.
Durante a troca de votos, Medina surpreendeu os presentes ao revelar que o casal está à espera do primeiro filho. O bebê, um menino, se chamará Gael.
O casamento aconteceu apenas 20 dias após o pedido de noivado. Embora os rumores sobre uma possível gravidez já circulassem nas últimas semanas, a notícia foi confirmada somente durante a cerimônia.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
A Hora Da Venenosa: Nizam Hayek sofre acusações após confusão envolvendo ex-namorada
O criador de conteúdo foi confundido e recebeu ameaças de morte nas redes sociais
Polícia Civil faz busca por pais de recém-nascido abandonado em terreno baldio na Grande BH
Resgate foi possível graças ao latido de uma cadela, que chamou a atenção de quem passava pelo local
Caminhoneiro é preso com quase 100 kg de cocaína e maconha em Sabará, na Grande BH
Veículo havia saído de Divinópolis com destino ao Espirito Santo; motorista foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento
Homem é morto a tiros em frente a presídio de Juatuba, na Grande BH
Vítima foi surpreendida por disparos enquanto conversava ao celular; investigação está em andamento
Morte de bebê em Sete Lagoas (MG) gera questionamentos sobre atendimento médico
Os pais do bebê acreditam que houve falhas no atendimento e registraram um boletim de ocorrência
Bairro a Bairro: moradores denunciam condições precárias em rua com esgoto a céu aberto na Grande BH
A Prefeitura de Esmeraldas já foi notificada sobre o caso, mas, até o momento, ainda não adotou as medidas cabíveis
Cruzamento entre avenidas é cenário de acidentes e preocupa moradores de BH
A BHTrans está avaliando medidas de segurança cabíveis para a região
Bebê abandonado em lote vago, em Sabará, é encontrado por cadela e socorrido pela PM
O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi deixado dentro da estrutura de um sofá velho e só foi localizado porque a cachorrinha meg não parava de latir
Bar é alvo de terceiro arrombamento no mês e tem prejuízo de mais de R$10 mil
Ação aconteceu em bairro da região Oeste da capital mineira, onde foram registrados 142 furtos entre janeiro e junho de 2026
PM remove muro construído por facções na Grande BH e libera acesso das forças de segurança
Desde o início dos confrontos entre organizações criminosas na região, 13 pessoas foram feridas e três morreram
A Hora da Venenosa: namorado da modelo Aline Mineiro bate em vizinho depois de discussão
Jovem de 20 anos foi levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes durante confusão em condomínio de luxo na Zona Sul de São Paulo
Disputa por herança termina em ameaças e medida protetiva entre irmãos em BH
Cabeleireira denuncia irmão após supostos descumprimentos de medida protetiva e ameaça com faca durante discussão
Mulher morre após carro despencar de penhasco na Serra do Rola-Moça, na Grande BH
Resgate durou cerca de sete horas e mobilizou 12 bombeiros em área de difícil acesso no Mirante do Jatobá
Idosos em Belo Horizonte ganham autonomia digital com curso gratuito
Aulas gratuitas promovem inclusão digital, ensinam funções básicas dos dispositivos e alertam sobre golpes virtuais