Bebê abandonado em lote vago, em Sabará, é encontrado por cadela e socorrido pela PM

Os latidos insistentes de Meg, uma cadela de rua, foram decisivos para salvar a vida de um recém-nascido abandonado em um lote vago de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado dentro da estrutura de um sofá velho por funcionários de uma marmoraria, que estranharam o comportamento do animal e acionaram a Polícia Militar. A criança foi socorrida, levada para a UPA Leste e, posteriormente, transferida para a Maternidade Odete Valadares, onde permanece sob cuidados médicos. A reportagem mostra como a sensibilidade da cachorra evitou uma tragédia e reúne relatos emocionantes de moradores e policiais que participaram do resgate. Além de detalhar o estado de saúde do bebê e o encaminhamento dado pela Justiça, a matéria aborda a investigação para identificar quem abandonou a criança e relembra que o abandono de incapaz é crime previsto no Código Penal.