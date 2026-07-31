A Hora da Venenosa: namorado da modelo Aline Mineiro bate em vizinho depois de discussão

O namorado da modelo Aline Mineiro foi acusado de agredir um vizinho durante uma discussão em um condomínio de luxo, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O jovem, de 20 anos, precisou ser levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes.



Segundo testemunhas, a confusão começou no hall do condomínio, quando Aline foi conversar com o rapaz após um desentendimento na garagem. De acordo com a ocorrência, o jovem teria reclamado da velocidade do carro da modelo, afirmando que quase foi atropelado.



Imagens apontam que durante a discussão o namorado da modelo, Nelson, se aproximou, derrubou o jovem no chão e iniciou as agressões. Um segurança do condomínio acionou o socorro. O subsíndico foi chamado e, ao chegar ao local, descobriu que o rapaz ferido era o próprio filho.



Aline Mineiro, a mãe dela e o namorado foram encaminhados à delegacia. Em depoimento, eles afirmaram que a situação teria começado após o jovem abordar a modelo e proferir ofensas. Nelson declarou que agiu porque acreditava que Aline seria agredida.



O caso foi registrado como injúria e lesão corporal. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada.



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