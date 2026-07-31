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A Hora da Venenosa: namorado da modelo Aline Mineiro bate em vizinho depois de discussão

Jovem de 20 anos foi levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes durante confusão em condomínio de luxo na Zona Sul de São Paulo

Balanço Geral MG|Do R7

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O namorado da modelo Aline Mineiro foi acusado de agredir um vizinho durante uma discussão em um condomínio de luxo, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O jovem, de 20 anos, precisou ser levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes.

Segundo testemunhas, a confusão começou no hall do condomínio, quando Aline foi conversar com o rapaz após um desentendimento na garagem. De acordo com a ocorrência, o jovem teria reclamado da velocidade do carro da modelo, afirmando que quase foi atropelado.

Imagens apontam que durante a discussão o namorado da modelo, Nelson, se aproximou, derrubou o jovem no chão e iniciou as agressões. Um segurança do condomínio acionou o socorro. O subsíndico foi chamado e, ao chegar ao local, descobriu que o rapaz ferido era o próprio filho.

Aline Mineiro, a mãe dela e o namorado foram encaminhados à delegacia. Em depoimento, eles afirmaram que a situação teria começado após o jovem abordar a modelo e proferir ofensas. Nelson declarou que agiu porque acreditava que Aline seria agredida.

O caso foi registrado como injúria e lesão corporal. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada.

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