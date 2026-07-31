A Hora da Venenosa: namorado da modelo Aline Mineiro bate em vizinho depois de discussão
Jovem de 20 anos foi levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes durante confusão em condomínio de luxo na Zona Sul de São Paulo
O namorado da modelo Aline Mineiro foi acusado de agredir um vizinho durante uma discussão em um condomínio de luxo, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O jovem, de 20 anos, precisou ser levado ao hospital após ser atingido por socos e chutes.
Segundo testemunhas, a confusão começou no hall do condomínio, quando Aline foi conversar com o rapaz após um desentendimento na garagem. De acordo com a ocorrência, o jovem teria reclamado da velocidade do carro da modelo, afirmando que quase foi atropelado.
Imagens apontam que durante a discussão o namorado da modelo, Nelson, se aproximou, derrubou o jovem no chão e iniciou as agressões. Um segurança do condomínio acionou o socorro. O subsíndico foi chamado e, ao chegar ao local, descobriu que o rapaz ferido era o próprio filho.
Aline Mineiro, a mãe dela e o namorado foram encaminhados à delegacia. Em depoimento, eles afirmaram que a situação teria começado após o jovem abordar a modelo e proferir ofensas. Nelson declarou que agiu porque acreditava que Aline seria agredida.
O caso foi registrado como injúria e lesão corporal. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permanece internada.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Morte de bebê em Sete Lagoas (MG) gera questionamentos sobre atendimento médico
Os pais do bebê acreditam que houve falhas no atendimento e registraram um boletim de ocorrência
Bairro a Bairro: moradores denunciam condições precárias em rua com esgoto a céu aberto na Grande BH
A Prefeitura de Esmeraldas já foi notificada sobre o caso, mas, até o momento, ainda não adotou as medidas cabíveis
Cruzamento entre avenidas é cenário de acidentes e preocupa moradores de BH
A BHTrans está avaliando medidas de segurança cabíveis para a região
Bebê abandonado em lote vago, em Sabará, é encontrado por cadela e socorrido pela PM
O bebê, ainda com o cordão umbilical, foi deixado dentro da estrutura de um sofá velho e só foi localizado porque a cachorrinha meg não parava de latir
Bar é alvo de terceiro arrombamento no mês e tem prejuízo de mais de R$10 mil
Ação aconteceu em bairro da região Oeste da capital mineira, onde foram registrados 142 furtos entre janeiro e junho de 2026
PM remove muro construído por facções na Grande BH e libera acesso das forças de segurança
Desde o início dos confrontos entre organizações criminosas na região, 13 pessoas foram feridas e três morreram
Disputa por herança termina em ameaças e medida protetiva entre irmãos em BH
Cabeleireira denuncia irmão após supostos descumprimentos de medida protetiva e ameaça com faca durante discussão
Mulher morre após carro despencar de penhasco na Serra do Rola-Moça, na Grande BH
Resgate durou cerca de sete horas e mobilizou 12 bombeiros em área de difícil acesso no Mirante do Jatobá
Idosos em Belo Horizonte ganham autonomia digital com curso gratuito
Aulas gratuitas promovem inclusão digital, ensinam funções básicas dos dispositivos e alertam sobre golpes virtuais
Homem é preso em flagrante após arranhar oito carros em BH
Crime ocorreu no no bairro Ipiranga, causando prejuízo de quase R$3 mil aos proprietários; suspeito foi liberado com restrições judiciais
Achamos em Minas: conheça Baldim, a cidade dos doces e das belezas naturais
Com cerca de 8 mil habitantes, cidade reúne história, produção artesanal de doces e cachaça, além de grutas e belezas naturais
Vídeo mostra momento em que motorista persegue suspeitos de furto em obra, em BH
Motorista desceu do carro e correu atrás dos suspeitos, conseguindo recuperar parte dos objetos furtados
Cientista político do Real Big Data analisa cenário de Minas Gerais para as eleições 2026
Levantamento aponta cenário ainda indefinido na disputa pelo governo de Minas, Senado e Presidência
A Hora da Venenosa: influenciador Gustavo Tubarão celebra casamento com festa luxuosa em MG
Cerimônia em Tiradentes reuniu convidados em clima country e teve show de César Menotti e Fabiano