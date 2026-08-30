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A Hora da Venenosa: Giovani termina casamento e esposa descobre separação por foto

Cantor teria pedido um “tempo” por telefone; Virginia Fonseca é alvo de notícia-crime

Balanço Geral MG|Do R7

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O casamento do sertanejo Giovani, que faz dupla com Gian, parece ter chegado ao fim. Mas será que o cantor esqueceu de comunicar a decisão para a esposa? A empresária Anna Carolina Morais descobriu o rompimento através de uma foto do artista com outra mulher! E mais: a influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de uma uma notícia-crime. Entenda se ela pode ser presa.

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