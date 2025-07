A Hora da Venenosa: homem invade palco e tenta agarrar Zezé Di Camargo durante show em MG

Um homem invadiu o palco e tentou agarrar o cantor Zezé Di Camargo à força durante um show na tradicional Festa do Inhame, em Inhapim, a cerca de 380 km de Belo Horizonte, no Vale do Rio Doce. Mesmo surpreso, Zezé tentou dialogar com o invasor, que insistia em abraçá-lo. Sem sucesso na abordagem pacífica, seguranças entraram em ação. O homem resistiu, se debateu e chegou a dar tapas, gerando tumulto. O momento foi registrado por várias pessoas da plateia e rapidamente viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, o cantor demonstrou profissionalismo e continuou o show normalmente, sem maiores incidentes.



