A Hora da Venenosa: influenciador Gustavo Tubarão celebra casamento com festa luxuosa em MG

O influenciador digital Gustavo Tubarão oficializou a união com a influenciadora Jade Sales em uma cerimônia luxuosa realizada em Tiradentes, no Campo das Vertentes, a cerca de 190 quilômetros de Belo Horizonte.

Para a ocasião, Gustavo apostou em um traje de estilo country, com terno e chapéu de cowboy. Jade também entrou no clima da celebração. Ela usou dois vestidos ao longo do evento, um longo para a cerimônia e outro curto para a festa, além de um chapéu que complementou o visual.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a entrada do cachorro do casal, que levou as alianças até o altar e encantou os convidados.

A festa ainda contou com um show do cantor Léo Foguete e uma participação especial da dupla César Menotti e Fabiano, que animou a comemoração.



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