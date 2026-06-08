A Hora da Venenosa: MC Livinho fala sobre motivo de apagar vídeo com Virginia
MC diz ter apagado vídeo "pela falta de respeito" do público com sua família
O cantor MC Livinho e a influenciadora Virginia Fonseca gravaram recentemente um vídeo juntos ao som de uma música do artista. No entanto, poucos dias depois da publicação, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, e o cantor apagou o conteúdo, o que gerou uma série de especulações entre os fãs.
Entre os rumores que ganharam força nas redes, um dos mais comentados apontava um possível desconforto por parte da esposa de Livinho, a influenciadora Byanca Gabarron, que estaria com ciúmes da proximidade entre os dois.
Diante da repercussão, MC Livinho decidiu se pronunciar publicamente para esclarecer o caso. Segundo o artista, a decisão de apagar o vídeo não teve relação com desentendimentos pessoais, mas sim com os comentários e interpretações feitas pelo público. Ele afirmou que removeu a publicação devido à "falta de respeito" com sua família e com todas as pessoas envolvidas na situação.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Família de barbeiro assassinado na Grande BH em novembro de 2025 pede agilidade nas investigações
A família enfrenta ameaças e pede por respostas sobre o assassinato de Jairo de Oliveira
Moradores denunciam abandono de obra de UBS em Ribeirão das Neves, na Grande BH
Obra parada há mais de dois anos causa transtornos e preocupação na comunidade do bairro Luana
Incêndio na garagem da Viação Anchieta destrói 27 ônibus em Belo Horizonte
Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas; não há feridos
Após acidente fatal no bairro Nova Suíça, em BH, moradores pedem melhorias na sinalização da região
Moradores solicitam instalação de quebra-molas após morte de motociclista em cruzamento
Rodoviária de BH registra mais de 140 mil passageiros após feriado prolongado
A rodoviária da capital mineira registrou maior fluxo de passageiros comparado ao ano anterior
A Hora da Venenosa: equipe de Mayara, da dupla com Maraisa, nega doença da cantora
Assessoria da dupla informou que a cantora segue a agenda de shows normalmente e esclareceu boatos sobre o estado de saúde da cantora
Homem é preso após matar esposa e enteada a facadas em Paraopeba (MG)
Suspeito confessou o duplo feminicídio e tentou suicídio após cometer o crime
A Hora da Venenosa: Virgínia Fonseca é alvo de investigação da PF por lavagem de dinheiro
A influenciadora enfrenta suspeitas de lavagem de dinheiro e vínculos com organizações criminosas
Homem é flagrado destruindo bananeiras em calçada no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte
Vandalismo ocorreu na região da Pampulha e foi registrado por câmeras de segurança
Cruzamento no bairro Céu Azul, em BH, preocupa moradores pela falta de sinalização
Motoristas e motociclistas relatam perigo em cruzamento na Pampulha, em BH
Moradores do bairro Califórnia, em BH, denunciam cruzamento com muitos acidentes de trânsito
Falta de segurança no trânsito preocupa moradores próximos à Arena MRV em Belo Horizonte
Mineiro encara aventura e escala a montanha mais alta do planeta, o Monte Everest
Leonardo compartilha detalhes de sua escalada ao ponto mais alto do planeta
Bairro a Bairro: moradores do bairro Céu Azul reclamam das péssimas condições de uma área de lazer
Moradores do bairro relatam insegurança, falhas na infraestrutura e falta de ação da prefeitura
Homem é baleado por policiais após agredir e atirar em uma adolescente no bairro Aparecida, em BH
Juan Patrick Correia agrediu adolescentes e disparou contra uma delas antes de ser baleado pela polícia