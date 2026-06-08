A Hora da Venenosa: MC Livinho fala sobre motivo de apagar vídeo com Virginia

O cantor MC Livinho e a influenciadora Virginia Fonseca gravaram recentemente um vídeo juntos ao som de uma música do artista. No entanto, poucos dias depois da publicação, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, e o cantor apagou o conteúdo, o que gerou uma série de especulações entre os fãs.



Entre os rumores que ganharam força nas redes, um dos mais comentados apontava um possível desconforto por parte da esposa de Livinho, a influenciadora Byanca Gabarron, que estaria com ciúmes da proximidade entre os dois.



Diante da repercussão, MC Livinho decidiu se pronunciar publicamente para esclarecer o caso. Segundo o artista, a decisão de apagar o vídeo não teve relação com desentendimentos pessoais, mas sim com os comentários e interpretações feitas pelo público. Ele afirmou que removeu a publicação devido à "falta de respeito" com sua família e com todas as pessoas envolvidas na situação.



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