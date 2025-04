A Hora da Venenosa: Rebeca Andrade recebe prêmio considerado como o Oscar do esporte

A ginasta Rebeca Andrade ganhou o prêmio Laureus, considerado como o Oscar do esporte. A brasileira venceu na categoria "retorno do ano" depois de passar por três cirurgias e conquistar quatro medalhas nas olimpíadas de Paris, na França, no ano passado. A estatueta foi recebida por Rebeca na cidade de Madri, capital da Espanha. Ginasta foi a primeira mulher brasileira a vencer na categoria em 25 anos de história do prêmio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!