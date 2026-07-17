A Hora da Venenosa: Ronaldinho Gaúcho mantém romance secreto com comissárisa de voos

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho está vivendo um romance discreto com a comissária de voo Ingryd Guadagnin.



Os dois se conhecem há cerca de cinco anos, mas o relacionamento começou há aproximadamente dois anos. Desde então, eles mantêm o namoro longe dos holofotes. No entanto, nas últimas semanas, o casal foi visto junto em diversos eventos esportivos, aumentando as especulações sobre o romance.



Ingryd trabalha em voos internacionais, e a rotina profissional de ambos faz com que os encontros aconteçam em diferentes cidades e países ao redor do mundo. Apesar da discrição, a presença frequente dos dois em compromissos públicos tem chamado a atenção.



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