A Hora da Venenosa: Ronaldinho Gaúcho viaja à Espanha para nascimento da primeira neta

acompanhar o nascimento da primeira neta, Teresa. A nova integrante da família é filha de João Mendes, único filho do Gaúcho. João seguiu os passos do pai e também é jogador de futebol. Atualmente, o atleta defende um time da segunda divisão na Inglaterra. O nascimento de Teresa será em Barcelona, cidade onde Ronaldinho viveu grandes momentos da carreira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!