Idoso de 71 anos é agredido após discussão envolvendo cachorro em BH

Um idoso de 71 anos foi agredido com socos e chutes em plena luz do dia, na última terça-feira (4), no bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte. O ataque teria ocorrido após uma discussão envolvendo o cachorro da vítima e um carro estacionado na Rua Bogotá. Segundo o relato do idoso, ele caminhava com o animal pela via quando o cachorro teria subido próximo à janela de um Honda City cinza. O condutor do veículo alegou que o cão havia arranhado a lataria e, indignado, perseguiu a vítima para tirar satisfação. O homem teria agredido o idoso com socos e chutes. A vítima ficou com o rosto inchado, ferimentos nas mãos e dores pelo corpo. De acordo com a filha, o idoso já passou por sete cirurgias na cabeça.