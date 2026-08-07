A Hora da Venenosa: Gretchen revela o segredo da fama

Na edição de "A Hora da Venenosa" desta sexta-feira (7), a Leila Toledo mostrou um bate-papo especial com a cantora Gretchen. A Rainha do Rebolado contou o segredo para se manter há tanto tempo em alta, comentou os memes da internet e relembrou a participação no reality da Record, "A Fazenda".



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