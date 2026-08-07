Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: Gretchen revela o segredo da fama

A cantora Gretchen deu uma entrevista exclusiva para "A Hora da Venenosa"; confira

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

Na edição de "A Hora da Venenosa" desta sexta-feira (7), a Leila Toledo mostrou um bate-papo especial com a cantora Gretchen. A Rainha do Rebolado contou o segredo para se manter há tanto tempo em alta, comentou os memes da internet e relembrou a participação no reality da Record, "A Fazenda".

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • Gretchen

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.