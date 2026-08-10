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Drone com drogas e celulares é interceptado no entorno do Ceresp de Betim

Dois homens foram encontrados escondidos em uma área de mata e presos; equipamento com câmera térmica auxiliou na localização dos suspeitos

Balanço Geral MG|Do R7

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Dois homens foram presos suspeitos de tentar enviar celulares, drogas e outros materiais para o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na noite desse sábado (8), durante um patrulhamento realizado no entorno da unidade prisional.

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