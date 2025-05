Achamos em Minas: cidade no sul de MG é destino certo para quem gosta de sossego e natureza

Cristais, localizada entre o sul de Minas Gerais e Campo das Vertentes, destaca-se por suas paisagens naturais e riqueza cultural. Com cerca de 15 mil habitantes, a cidade é conhecida pela imponente Serra dos Cristais, cuja exploração de quartzo começou nos anos 40. Um ponto importante é o Memorial Quilombo do Ambrose, que preserva a história regional. Cristais também é famosa pela produção de rapadura artesanal e de café arábica especial, consolidando-se como um destino repleto de sabor e cultura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!