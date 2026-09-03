Achamos em Minas: conheça os encantos de Ladainha e viaje pela histórica ferrovia Bahia-Minas

O Achamos em Minas segue pela antiga rota da Estrada de Ferro Bahia-Minas e chega a Ladainha, no Vale do Mucuri, a cerca de 480 quilômetros de Belo Horizonte.



O município preserva importantes vestígios da história da ferrovia. Entre eles, está o espaço onde era feita a manutenção das locomotivas que percorriam a região.



Mas a história dos trilhos divide espaço com as belezas naturais de Ladainha. O roteiro turístico passa por cachoeiras, áreas de mata e construções antigas que ajudam a preservar a memória e a identidade do município.



A paisagem tem atraído trilheiros e visitantes interessados em explorar um lugar que reúne natureza, aventura e história.



E é entre os vestígios da antiga ferrovia e as belezas do Vale do Mucuri que o Achamos em Minas continua a viagem por Ladainha.



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