Achamos em Minas: conheça os encantos de Ladainha e viaje pela histórica ferrovia Bahia-Minas
No Vale do Mucuri, município reúne memória ferroviária, construções antigas, cachoeiras e paisagens que atraem trilheiros e visitantes
O Achamos em Minas segue pela antiga rota da Estrada de Ferro Bahia-Minas e chega a Ladainha, no Vale do Mucuri, a cerca de 480 quilômetros de Belo Horizonte.
O município preserva importantes vestígios da história da ferrovia. Entre eles, está o espaço onde era feita a manutenção das locomotivas que percorriam a região.
Mas a história dos trilhos divide espaço com as belezas naturais de Ladainha. O roteiro turístico passa por cachoeiras, áreas de mata e construções antigas que ajudam a preservar a memória e a identidade do município.
A paisagem tem atraído trilheiros e visitantes interessados em explorar um lugar que reúne natureza, aventura e história.
E é entre os vestígios da antiga ferrovia e as belezas do Vale do Mucuri que o Achamos em Minas continua a viagem por Ladainha.
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