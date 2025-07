Adolescente mata morador de rua a facadas em MG e posta fotos do crime nas redes sociais

Um homem em situação de rua foi morto com cerca de 50 facadas por um adolescente de 17 anos em Poços de Caldas, a cerca de 450 km de Belo Horizonte, no sul de Minas Gerais. Para a polícia, o menor disse que havia discutido com a namorada e saiu para esfriar a cabeça. Foi quando se encontrou com a vítima. Segundo o relato, uma discussão começou e terminou em assassinato.



A Polícia Militar de Minas Gerais recebeu denúncias anônimas sobre o paradeiro do jovem e com apoio da Polícia de Inteligência e da polícia de São Paulo, identificou que ele havia embarcado em um ônibus com destino ao interior paulista.



O adolescente foi localizado e apreendido em Jundiaí (SP), dentro de um ônibus de viagem. Ele estava com as duas facas utilizadas no crime, além de um celular com imagens da cena do homicídio, que haviam sido divulgadas nas redes sociais. Segundo a delegada responsável pelo caso, havia até uma foto do menor ao lado do corpo da vítima.



O adolescente foi colocado à disposição do juizado da infância e juventude da comarca de Jundiaí. Está em andamento o processo de transferência dele de volta para Poços de Caldas, onde será analisada a possibilidade de internação.



