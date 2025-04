Advogada está internada em estado grave após ser atacada com golpes de canivetes em BH

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atacada com golpes de canivete no flat onde mora, localizado no bairro de Lourdes, na região Centro - Sul de Belo Horizonte. O autor do crime, Marcos Alexandre Rodrigues, de 45 anos, foi preso em flagrante.



O ataque ocorreu no flat onde a vítima, uma advogada de 41 anos, reside. A polícia foi acionada após Marcos Alexandre Rodrigues comparecer à recepção do prédio, ensanguentado, e confessar o crime. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Mulheres, sem prestar declarações à imprensa.



A vítima, filha de um ex-controlador geral do estado e procurador de Justiça, havia se mudado para o flat há cerca de uma semana. Ela foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital João 23.



