Após serem vítimas de fraude, casal de idosos ensina a evitar golpes na internet

Depois de cair em golpes virtuais, Maria Helena, de 69 anos, e o marido transformaram a dor em missão: ensinar outros idosos a se protegerem. Ela perdeu dinheiro ao pagar uma falsa taxa dos Correios; ele sofreu com criminosos que se passaram por parentes. Casos como esses são comuns: só nos cinco primeiros meses deste ano, mais de 18 mil idosos foram vítimas de estelionato em Minas. Para combater a desinformação digital, o casal criou um perfil nas redes sociais, que já acumula quase 90 mil seguidores, com dicas práticas e cursos acessíveis. A proposta é garantir mais autonomia no uso do celular e da internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!