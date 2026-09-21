Assista à integra do debate com os candidatos ao Governo de Minas

A Record Minas realizou, nesta segunda-feira (21), o debate com os candidatos ao Governo de Minas. Participaram do encontro Gabriel Azevedo (MDB), e Mateus Simões (PSD). Os candidatos Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Patrus Ananias (PT) não compareceram e Flávio Roscoe (PL) justificou a ausência por problemas de saúde.



O debate foi dividido em quatro blocos, no primeiro os convidados tiveram um confronto direto com tema livre. No segundo, os temas foram sorteados pelo mediador, o apresentador Lair Rennó. Já no terceiro bloco, voltou o tema livre com perguntas e respostas entre os participantes. No último bloco, cada candidato teve um minuto e meio para fazer as considerações finais.



Primeiro bloco



No primeiro bloco, os candidatos tiveram um confronto direto, com tema livre, e três minutos para perguntar e responder as questões do adversário. Tanto Gabriel quanto Simões aproveitaram o tempo para fazer críticas aos candidatos ausentes. Além dos comentários, eles também defenderam propostas para caso sejam eleitos para o cargo de Governador.



Na primeira pergunta, Gabriel questionou Simões sobre a qualidade da educação nas escolas. O atual Governador disse que pretende garantir que o filho do operário tenha o mesmo ensino do filho do empresário.



Gabriel fez críticas a gestões anteriores na área da educação e reforçou que o objetivo dele é garantir que o aluno irá aprender, e não ficar só passando de ano.



Segundo bloco



O segundo bloco contou com temas sorteados pelo mediador Lair Rennó, e cada candidato teve três minutos para perguntar e responder aos assuntos, com um banco de tempo. Os temas sorteados foram: hospitais regionais, crise climática, mineração, dívida com a união, segurança pública e mobilidade.



Sobre hospitais, Gabriel disse que pretende continuar todas as obras iniciadas na gestão anterior, para garantir a entrega. Simões disse que está entregando cinco regionais e vai entregar mais hospitais, como a construção do Hospital Padre Eustáquio, na capital mineira.



Em relação à crise climática, ambos os candidatos comentaram sobre a situação das chuvas na região da Zona da Mata Mineira, e dos problemas com a seca na região do Norte de Minas. Para Gabriel, na Zona da Mata é necessário adotar a ideia de “cidade esponja”, para absorver a água. Ele acredita que seja necessário recuperar os leitos de rio, criar parques alagáveis e implementar uma regularização urbana para construir casas com boas qualidades em regiões muito próximas de rios. No norte, ele acredita que seja necessário uma atenção em relação ao sistema de encanamento para evitar o desperdício de água.



Simões disse que tem duas linhas de ação em relação ao tema, a primeira seria a linha de descarbonização, tentando interromper o processo de mudança climática. E onde já aconteceu algum desastre, o objetivo é investir para uma reconstrução por meio de verbas em bacias afetadas e barragens.



Quando confrontados sobre mineração, Gabriel comentou que todos os problemas enfrentados, atualmente, no estado vem de três pontos, que ele pretende trabalhar. São eles: não deixar a mineração acontecer sem que se diga o que será feito depois na área afetada; legislação para minerar não pode depender da assinatura de uma única pessoa e parar de mandar minério bruto para fora do estado, transformando ele primeiro em produto que possa ser comercializado.



Sobre o assunto, Mateus propõe a criação de um fundo de infraestrutura. “Toda vez que uma mineradora tentar tirar minério daqui sem ter processado ele no estado, sem ter gerado emprego, sem ter prometido melhorias reais, a gente vai cobrar um valor que vai ficar para cuidar da infraestrutura da região”, afirmou o candidato. Segundo ele, isso irá representar uma arrecadação de quase 2 bilhões de reais por ano.



No tema segurança pública, ambos os candidatos apresentaram intenção de acabar com o avanço de organizações criminosas. Para Simões, a ideia é manter o crime organizado do lado de fora e uma das medidas seria a adoção de câmeras de reconhecimento facial e placas nas rodovias mineiras, para identificar suspeitos ou procurados da polícia e impedir que eles adentrem a região.



Para Gabriel, uma questão que afeta o combate ao crime é a falta de recursos de equipes de atuação, como a polícia. Ele afirma que pretende saber quais municípios estão arcando com esses gastos, no intuito de ajudá-los. Segundo ele, é preciso rever a isenção de impostos de empresários e o dinheiro arrecadado poderia ser utilizado para custear os gastos com a segurança.



No último tema da rodada, os participantes comentaram sobre a questão da mobilidade. Mateus disse que um dos principais objetivos é garantir o passe livre estudantil para todos os estudantes. Ele também pretende melhorar o equilíbrio financeiro dos contratos com as empresas de ônibus e expandir as linhas de metrô.



Gabriel comentou que pretende integrar a passagem de ônibus no estado criando o bilhete único. Segundo o candidato, a ideia é que não somente Belo Horizonte e Região Metropolitana seja atendida, como outras regiões do estado, para que as pessoas tenham mais facilidade ao se locomover.



Terceiro bloco



O terceiro bloco manteve a dinâmica do primeiro, com confronto direto entre os participantes. Durante a rodada, Simões e Gabriel tiveram três minutos cada para perguntar e responder perguntas com temas livres. Por ordem de sorteio realizado na presença da assessoria de todos os candidatos, quem começou as perguntas foi Gabriel Azevedo.



O candidato usou o tempo para questionar Mateus Simões sobre propostas em relação às pessoas em situação de rua. Para Gabriel, “a solução passa por ter a coragem de ajudar essas pessoas a saírem da rua com tratamento médico adequado, com acompanhamento social sim, mas com acompanhamento para tirá-las do vício e com um combate à criminalidade que se organiza no entorno dessas pessoas, pessoas que são usadas, muitas vezes, pelo crime organizado e pelo tráfico nas ruas de Belo Horizonte”.



Sobre a mesma questão, Simões pontuou que um dos problemas passa pela inutilização de prédios no centro da capital. “Você não pode deixar esse estoque de prédio vazio que tem na cidade inutilizado. O governo pode pegar esses ambientes e transformar, com a participação da iniciativa privada, em pequenos alojamentos individuais para que essa pessoa tenha dignidade”, comentou o Governador.



Quarto Bloco



No último bloco, os dois candidatos tiveram um minuto e meio cada para fazer as considerações finais aos eleitores. Pela ordem do sorteio feito previamente com os assessores, o primeiro a falar foi o candidato Gabriel Azevedo.



Durante as considerações, Gabriel falou da pesquisa divulgada pela Record Minas nesta segunda-feira (21), com a posição dos principais candidatos na disputa pelo Governo. “Saiu a pesquisa da Record hoje. 50% dos mineiros ainda não sabem em quem votar. Deixa eu dar uma dica, tem um entre os seis aqui que é o menos rejeitado, ou seja, que as pessoas topam votar. Só que, claro, ainda tem muita gente que não me conhece. Mas se você me colocar no segundo turno, você vai ver que eu não estou querendo brigar com os outros adversários. Eu estou querendo resolver a sua vida”, afirmou Gabriel.



Em seguida foi a vez do candidato Mateus Simões fazer as considerações. “A minha missão é devolver para você, que hoje não está com as suas contas de casa fechando. Está na hora, está na hora do governo devolver. E o meu governo vai devolver com saúde, com exame na hora, lá na UBS, para o seu filho ser atendido na hora que ele chegou e já sair de lá, com os exames feitos, diagnóstico e remédio na mão. Devolver com apoio ao estudante, com passe livre metropolitano para os nossos estudantes todos os dias e para as famílias no domingo”, afirmou Simões.



