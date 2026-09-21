Ataques de abelhas assustam moradores e deixam dezenas de pessoas em alerta na Grande BH

Um ataque de abelhas em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma estudante com mais de cem picadas. Segundo a bióloga Ana Cristina Gomes, os insetos atacam quando se sentem ameaçados, principalmente para proteger o enxame. A jovem foi ajudada por um motociclista e conseguiu deixar o local.



No bairro Alpes, na região Oeste da capital mineira, outro enxame foi encontrado em um poste e também atacou moradores. A orientação é não tentar retirar as abelhas e procurar um local seguro. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) fez a remoção durante a madrugada.



Entre janeiro de 2024 e setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros e Minas Gerais (CBMMG) registraram mais de mil e trezentas ocorrências com abelhas na Grande BH. Na primavera, os insetos ficam mais ativos, mas continuam sendo fundamentais para a polinização.



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