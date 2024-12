A equipe do Balanço Geral foi até o bairro Cascata, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, para ouvir os moradores da região. Um córrego assoreado está alagando a casa da população. A produção do quadro Bairro a Bairro entrou em contato com a Prefeitura de Ibirité mas não obteve um retorno sobre a situação.