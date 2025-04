Bairro a Bairro: moradores denunciam transtornos causados por obra inacabada da Copasa em BH

No Bairro a Bairro desta quarta-feira (9), moradores do bairro Minas Caixa B, na região Norte de Belo Horizonte, denunciaram os transtornos causados por uma obra inacabada da Copasa. A situação foi registrada pela pequena Sofia, de apenas 10 anos, que enviou um vídeo ao programa e acompanhou o repórter Asafe para mostrar de perto os impactos na rotina da comunidade.



A Copasa foi procurada pela reportagem e informou que o asfalto na rua afetada será recuperado ainda nesta quarta-feira (9). Veja a reportagem completa no vídeo acima.