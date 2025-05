Bairro a Bairro: moradores do Landi, em Ribeirão das Neves, denunciam falta de infraestrutura

Os moradores do bairro Landi, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, enfrentam graves problemas de infraestrutura. Eles denunciam que as ruas estão em péssimas condições, dificultando a locomoção, especialmente das crianças que voltam da escola carregando mochilas pesadas. Problemas com o abastecimento de água e coleta de lixo também são desafios constantes. O assunto foi tema do quadro Bairro a Bairro desta segunda-feira (5).