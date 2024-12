Bairro a bairro: moradores reclamam de obra abandonada em bairro de Contagem (MG)

O quadro Bairro a Bairro, desta segunda-feira (02), foi até o bairro Fonte Grande, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para mostrar a denúncia de moradores sobre uma obra inacabada. Na Rua Cinco, um trecho está interditado por conta da queda de uma parte da via. A produção do programa entrou em contato com a Prefeitura de Contagem, mas não obteve retorno sobre a situação.