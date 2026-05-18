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A Hora da Venenosa: Gian e Giovani revelam bastidores da carreira em entrevista exclusiva

Dupla sertaneja esteve em Belo Horizonte e falou sobre a trajetória de quase 40 anos de sucesso

Balanço Geral MG|Do R7

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Os cantores Gian & Giovani estiveram em Belo Horizonte e conversaram com a nossa Venenosa, Leila Toledo. Os sertanejos abriram o jogo sobre momentos marcantes da trajetória na música e relembraram histórias vividas ao longo de quase 40 anos de carreira. A dupla também falou sobre os desafios enfrentados durante todos esses anos de sucesso, além das mudanças no cenário da música sertaneja. Gian e Giovani ainda contaram curiosidades da vida pessoal e revelaram bastidores da rotina nos palcos e fora deles. Os artistas também comentaram sobre os planos para o futuro e os novos projetos da dupla, incluindo novidades que devem ser lançadas nos próximos meses.

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