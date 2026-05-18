A Hora da Venenosa: Gian e Giovani revelam bastidores da carreira em entrevista exclusiva
Dupla sertaneja esteve em Belo Horizonte e falou sobre a trajetória de quase 40 anos de sucesso
Os cantores Gian & Giovani estiveram em Belo Horizonte e conversaram com a nossa Venenosa, Leila Toledo. Os sertanejos abriram o jogo sobre momentos marcantes da trajetória na música e relembraram histórias vividas ao longo de quase 40 anos de carreira. A dupla também falou sobre os desafios enfrentados durante todos esses anos de sucesso, além das mudanças no cenário da música sertaneja. Gian e Giovani ainda contaram curiosidades da vida pessoal e revelaram bastidores da rotina nos palcos e fora deles. Os artistas também comentaram sobre os planos para o futuro e os novos projetos da dupla, incluindo novidades que devem ser lançadas nos próximos meses.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Marido mata a esposa a tiros em avenida de BH e comete suicídio em seguida
Casal estava caminhando juntos, quando o homem sacou uma arma e atirou 12 vezes na vítima
Acidente na “curva do chorume” deixa motociclista ferido na MGC-262, na Grande BH
Trecho é conhecido por muitos acidentes em razão dos resíduos deixados por caminhões de limpeza urbana
Homem é preso no Aglomerado da Serra, em BH, com eletrônicos roubados avaliados em R$100 mil
Criminoso é integrante de uma quadrilha especializada em furtos de veículos e residências
Moradores denunciam abandono e infraestrutura precária em escola no bairro Itapoã, em BH
Pais exigem ação da Prefeitura de Belo Horizonte diante de condições precárias
Multas por pichação em Belo Horizonte aumentam para até R$20 mil
Capital mineira endurece penas para coibir vandalismo e preservar patrimônio público e privado
A Hora da Venenosa: Gusttavo Lima dirige carro antigo no Sul de Minas Gerais
Cantor chamou atenção dos fãs ao dirigir um carro antigo no trajeto do aeroporto até o show
Detento é morto com vários tiros quando chegava pra trabalhar em obra, em Contagem, na Grande BH
Detento do semiaberto, Paulo Martins, de 45 anos foi morto a tiros enquanto se preparava para trabalhar
Suspeito é preso por receptação e adulteração de veículo em BH; veículo seria enviado para a Bahia
Marcelo Gomes, de 30 anos, foi flagrado trocando placas de caminhonete de luxo, diz polícia
Carro colide com carreta em Contagem e roda na pista; motorista sai ileso
Gabriel, motorista do carro, escapou sem ferimentos após acidente
A Hora da Venenosa: Virginia Fonseca termina namoro com Vini Jr.
Influenciadora confirmou o fim do relacionamento após seis meses de namoro com o jogador
Motoboy de Belo Horizonte ajuda pequenos comerciantes com vídeos virais na internet
Paulo Henrique cria iniciativa para impulsionar microempreendedores locais do setor da gastronomia
Prefeitura anuncia investimento de R$ 180 milhões no Anel Rodoviário de Belo Horizonte
Pacote de obras é divulgado após grave acidente envolvendo 16 veículos no bairro Betânia
Mulher com sinais de embriaguez é presa após atropelar casal com bebê em Santa Luzia, na Grande BH
Motorista apresentava sinais de embriaguez e fugiu sem prestar socorro
'Última quimioterapia': menina de 4 anos emociona motoristas de BH após vencer câncer
Maria Alice recebe homenagem emocionante ao concluir tratamento contra tumor cerebral